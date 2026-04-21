Le lacune del dottor AI e l’incertezza in medicina

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto da ricercatori del Mass General Brigham e del MESH Incubator analizza le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale generativa in ambito medico. I ricercatori hanno riscontrato che, nonostante l’uso crescente dell’AI in sanità, queste tecnologie mostrano ancora delle carenze nel ragionamento clinico. I risultati evidenziano le difficoltà di queste soluzioni nel fornire risposte affidabili in contesti medici complessi.

Nonostante il crescente utilizzo dell’ intelligenza artificiale in sanità, un nuovo studio condotto da ricercatori del Mass General Brigham del MESH Incubator dimostra che i modelli di AI generativa continuano a presentare delle lacune nelle loro capacità di ragionamento clinico. Lacune che lasciano aperti non pochi dubbi di fronte al dilagare di questi strumenti in medicina. “Questo studio si inserisce in modo particolarmente significativo in un dibattito ancora fortemente segnato da entusiasmo e aspettative elevate nei confronti dei Large Language Models (LLM). Più che ridimensionarne il potenziale, il lavoro sembra invitare a una forma di...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Clinical Summit: Uncertainty in Medicine | DDx by Sketchy

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