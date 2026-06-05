Valeria Marini ha parlato per la prima volta del suo matrimonio annullato nel 2013, definendolo una “brutta esperienza”. Lo ha fatto durante una puntata di un programma televisivo, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. La showgirl ha espresso il suo pensiero in modo diretto, senza commentare le ragioni dell’annullamento. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un’intervista più ampia in cui ha affrontato vari aspetti della sua vita.

Il 5 maggio 2013Valeria Marini è convolata a nozze con Giovanni Cottone. La cerimonia è stata come quella delle fiabe ma poi dopo 4 mesi si sono lasciati e la showgirl ha chiesto ed ottenutol’annullamento alla Sacra Rota. Se per anniValeria Marini ha scelto di non parlare di quel brutto capitolo, oggi aLa Volta Buonasi è lasciata andare ad una confessione inedita. Con lei c’era anche sua mamma,Giovanna Orrù, che ha rivelato che aveva avvertito la figlia: aveva avuto un presentimento su Cottone. Il tema del giorno aLa Volta Buonaè stato il divorzio e l’annullamento di matrimonio. OspiteValeria Mariniche ha raccontato, per la prima volta, la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Volta Buona, Valeria Marini sul matrimonio annullato: “Una brutta esperienza”

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Gianna Orrù, la verità sul rapporto con Valeria Marini e sulla truffa - La volta buona 19/01/2026

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