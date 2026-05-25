Pagelle La Volta Buona del 25 maggio | Evelina Sgarbi ‘bacchettata’ 6 Valeria Marini stellare 8
Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata del 25 maggio, ospiti e opinionisti si sono confrontati su temi di attualità e costume, con un occhio particolare alle famiglie famose e alle dinamiche controverse che spesso le caratterizzano. In studio, per discutere di “questioni familiari” ci sono alcuni figli celebri: Jasmine Carrisi, Francesco Oppini e Giuseppe Pedersoli, primogenito del celebre Bud Spencer. Valeria Marini, iconica: voto 8 stellare. Valeria Marini ha trascorso un periodo di forte tensione con sua mamma Gianna Orrù, con la quale, tuttavia, è tornato finalmente il sereno. A Caterina Balivo la showgirl ha rivelato alcuni retroscena di quel momento per lei particolarmente delicato: “ Ci ho sofferto tanto quando ci siamo allontanate, anche perché mamma mi ha fatto da madre e padre. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
La Volta Buona, le pagelle del 14 maggio: buon compleanno Valeria Marini (6), la sincerità di Nora (10)Nella puntata del 14 maggio de La Volta Buona, Caterina Balivo ha discusso di personaggi noti per la loro giovinezza e bellezza durature, come...
La Volta Buona, pagelle del 16 marzo: i bimbi di Enrica Bonaccorti (8), Valeria Marini perdona Frassica (6)Il 16 marzo sono state pubblicate le pagelle de La Volta Buona, con i commenti sui personaggi dello spettacolo.
Temi più discussi: La Volta Buona, le pagelle del 15 maggio: lo scoop su Sal Da Vinci (9), il racconto toccante di Samantha De Grenet (8); La Volta Buona, le pagelle del 20 maggio: scontro tra dottori (3), Sal Da Vinci scatena la polemica (5), Rossella Erra ancora a dieta (5); La volta buona; La Volta Buona, le pagelle del 21 maggio: il dolore di Corinne Cléry ed Edoardo Vianello (6), il bacio all’Eurovision (7).
Con il trionfo di Amburgo, Buse riporta un titolo ATP in Perù 19 anni dopo l’ultima volta. Abbiamo dato i voti ad alcuni dei protagonisti del torneo tedesco Cambiereste qualcosa Pagelle presentate da @yokohamatyres_eu #BitpandaHamburgOpen # facebook
Qual è stata una delle cose più piccole—se non la più piccola in assoluto—per cui il tuo Nparent si è arrabbiato? reddit
La Volta Buona, pagelle del 22 maggio: Il matrimonio segreto di Mary Segneri (10), Divorzio Totti-Blasi (6)A La Volta Buona Caterina Balivo e i suoi ospiti parlano di divorzi, matrimoni segreti e amori che resistono: le pagelle ... dilei.it
La Volta Buona, le pagelle del 19 maggio: il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti (7), Kikò Nalli commuove tutti (9)La Volta Buona: il bacio di Alessia Marcuzzi con Tiago imbarazza Facchinetti, Kikò Nalli commuove tutti con la sua storia. dilei.it