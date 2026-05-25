Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata del 25 maggio, ospiti e opinionisti si sono confrontati su temi di attualità e costume, con un occhio particolare alle famiglie famose e alle dinamiche controverse che spesso le caratterizzano. In studio, per discutere di “questioni familiari” ci sono alcuni figli celebri: Jasmine Carrisi, Francesco Oppini e Giuseppe Pedersoli, primogenito del celebre Bud Spencer. Valeria Marini, iconica: voto 8 stellare. Valeria Marini ha trascorso un periodo di forte tensione con sua mamma Gianna Orrù, con la quale, tuttavia, è tornato finalmente il sereno. A Caterina Balivo la showgirl ha rivelato alcuni retroscena di quel momento per lei particolarmente delicato: “ Ci ho sofferto tanto quando ci siamo allontanate, anche perché mamma mi ha fatto da madre e padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pagelle La Volta Buona del 25 maggio: Evelina Sgarbi ‘bacchettata’ (6), Valeria Marini stellare (8)

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