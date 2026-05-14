La Volta Buona le pagelle del 14 maggio | buon compleanno Valeria Marini 6 la sincerità di Nora 10

Nella puntata del 14 maggio de La Volta Buona, Caterina Balivo ha discusso di personaggi noti per la loro giovinezza e bellezza durature, come Ornella Muti, e ha condiviso suggerimenti pratici per mantenere il fascino nel tempo. Durante la trasmissione sono state assegnate diverse pagelle, con un voto di 6 a Valeria Marini e un 10 a Nora. È stata anche celebrata una cantante con un compleanno speciale. La puntata ha affrontato vari temi legati alla cura personale e alla vita delle star.

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