Il primo venerdì di giugno, La Volta Buona torna su Rai 1 con Caterina Balivo alla guida, dopo le puntate speciali. Tra i temi trattati, una discussione su Dua Lipa, che si sarebbe sposata a Palermo, con alcuni commenti polemici. Inoltre, è stata analizzata un'indagine riguardante un caso di tradimento, valutato con un punteggio di sei su dieci. La trasmissione presenta un mix di attualità e intrattenimento, senza approfondimenti su dettagli specifici.

Primo venerdì di giugno e La Volta Buona riapre le porte del suo salotto su Rai 1 con Caterina Balivo di nuovo al timone dopo la parentesi delle puntate speciali. In studio, il 5 giugno si parla di cuore: matrimoni da sogno, storie che sembrano uscite da un romanzo rosa, ma anche separazioni e divorzi, perché l’amore, si sa, non ha sempre il lieto fine. Un pomeriggio denso di confidenze e ospiti. Le nostre pagelle. L’indagine sul tradimento dalla spiaggia di Sassari (6). Il primo collegamento di puntata arriva dalla spiaggia di Sassari, la città che, stando a un sondaggio, si sarebbe guadagnata il secondo posto come patria dei traditori d’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 5 giugno: Dua Lipa sposa a Palermo (con polemica) (8), l’indagine sul tradimento (6)

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