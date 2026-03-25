Referendum giustizia 2026 la deriva della comunità Lgbtqia+ | Seggi divisi per lettere e non per sesso che emozione – VIDEO

Un video condiviso sui social mostra una donna appartenente alla comunità Lgbtqia+ che, in lacrime, esprime entusiasmo per aver vissuto per la prima volta l’esperienza di votare in seggi divisi per lettera alfabetica anziché per sesso. La scena ha attirato l’attenzione online, suscitando reazioni di sorpresa e commenti da parte di altri utenti. La registrazione è stata pubblicata in occasione del referendum giustizia del 2026.

Sui social è apparso un video di una donna della comunità Lgbtqia+ che, addirittura in lacrime, esultava: “Volevo dire una cosa bella, cioè che ho appena esperito per la prima volta i seggi divisi per lettera alfabetica e non per sesso. Non credevo che mi avrebbe fatto tutto questo effetto" I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, la deriva della comunità Lgbtqia+: “Seggi divisi per lettere e non per sesso, che emozione” – VIDEO Articoli correlati A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 22 marzo per il Referendum Giustizia 2026Oggi, domenica 22 marzo 2026, si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. A che ora aprono e chiudono i seggi oggi lunedì 23 marzo per il Referendum Giustizia 2026Oggi, lunedì 23 marzo si vota per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere; Referendum sulla giustizia, la guida completa al voto; Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo. Referendum Giustizia 2026, i risultati: il No vince con il 53,7%, Meloni ammette la sconfitta: Italiani hanno deciso, andiamo avantiI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: ha vinto il No con il 53,3%, con affluenza record al 55,88%, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati ... fanpage.it Referendum giustizia, tutti i risultati in Toscana provincia per provincia: il No ha vinto ovunqueRiforma bocciata a livello regionale. A Firenze il No si attesta intorno al 65%. Unica eccezione la provincia di Grosseto ... lanazione.it NanoTV. . #Napoli- Referendum Giustizia, vince il NO con il 54% alta affluenza e forte risposta negativa in Campania Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Referendum giustizia, il procuratore Gratteri: “Nessun conto da regolare. Ora riforme, ma solo con il dialogo” - la Repubblica x.com