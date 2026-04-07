Comunità Lgbtqia+ gli atti della Giunta | dodici case per le persone discriminate

Il Comune ha annunciato l’assegnazione di dodici appartamenti situati nell’area metropolitana milanese, destinati a un progetto di housing sociale. L’obiettivo è offrire alloggi a persone vulnerabili e discriminate, con particolare attenzione alla comunità LGBTQIA+. La decisione è stata presa dalla Giunta ed è parte di un’iniziativa sperimentale rivolta a favorire l’inclusione e la tutela di queste categorie.

Il Comune metterà a disposizione 12 appartamenti di sua proprietà situati nell’hinterland milanese per un progetto sperimentale di housing sociale volto a coniugare le esigenze di tutela delle persone vulnerabili, in particolare persone discriminate appartenenti alla comunità Lgbtqia+. Con una delibera approvata dalla Giunta, gli alloggi verranno assegnati in concessione d’uso a enti del Terzo settore per ospitare nuclei monogenitoriali che non possono sostenere un canone sul mercato libero e giovani allontanati dalle loro famiglie a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere e che, per le stesse ragioni, hanno incontrato difficoltà ad accedere al mercato privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comunità Lgbtqia+, gli atti della Giunta: dodici case per le persone discriminate Lega all’attacco della “sua” giunta: Alessandrini chiede gli atti sul mattatoioMacerata è al centro di un acceso dibattito politico interno alla Lega, con l'ex consigliera regionale Anna Menghi che interviene a margine di un... Jesi sceglie lo sguardo di genere: nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+Jesi (Ancona), 18 marzo 2026 – Un nuovo spazio di democrazia partecipata, un laboratorio di idee per scardinare pregiudizi e costruire una città a... Temi più discussi: Comunità Lgbtqia+, gli atti della Giunta: dodici case per le persone discriminate; Genova inaugura l'ufficio LGBTQIA+. Salis: I diritti devono tradursi in atti concreti; La Milano di centrosinistra contro l'odio LGBTQIA+: il Comune si costituisce parte civile nei processi omolesbobitransfobici; Genova, a Palazzo Tursi nasce il primo ufficio LGBTQIA+. Salis: La tutela dei diritti diventa un impegno strutturale. Ordine psicologi Puglia, 'comunità Lgbtqia+ esposta a discriminazione'La comunità Lgbtqia+ è esposta a processi di discriminazione che in moltissimi casi provoca stress. Gli interventi legislativi attuali stanno cercando di negare diritti, inoltre non abbiamo a ... ansa.it Jesi sceglie lo sguardo di genere: nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+Jesi (Ancona), 18 marzo 2026 – Un nuovo spazio di democrazia partecipata, un laboratorio di idee per scardinare pregiudizi e costruire una città a misura di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso. A ... ilrestodelcarlino.it Palazzo Marino si potrà costituire parte civile nei processi per reati contro la comunità Lgbtqia+: “Non si lascia solo chi subisce discriminazioni” - facebook.com facebook Referendum giustizia 2026, la deriva della comunità Lgbtqia+: “Seggi divisi per lettere e non per sesso, che emozione” – VIDEO x.com