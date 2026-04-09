Turismo Rimini torna regina del mare | ecco la classifica delle località balneari più visitate in Italia

Rimini ha ripreso il primo posto tra le destinazioni balneari più visitate in Italia nel 2025, superando altre località di mare. I dati relativi ai pernottamenti mostrano una crescita rispetto agli anni precedenti, confermando il suo ruolo di meta preferita dai turisti italiani e stranieri. La città torna così a essere riconosciuta come una delle principali mete per il turismo sulla costa italiana.

Rimini si riprende la vetta e torna a essere la regina del turismo balneare italiano. I numeri dei pernottamenti 2025 confermano il sorpasso sulle altre località. Almeno questo è quanto emerge analizzando i dati Istat e degli uffici di statistica regionali. Con 7.167.669 pernottamenti, Rimini si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La classifica delle città più care d'Italia nel 2025, Rimini è sul podio: un "pesante" terzo postoL'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita.

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