La torre biologica del Policlinico ospita il convegno A difesa del Servizio sanitario per la tutela delle persone

Domani, sabato 6 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13, nell’Aula Magna “Umberto Scapagnini” della Torre Biologica, l’azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, in collaborazione con l’Università di Catania e il Centro Studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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