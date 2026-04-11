È morto Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate. La sua organizzazione si occupa dall’addestramento di cani guida e di supporto per persone con disabilità. Fossati ha diretto questa realtà da anni, contribuendo a migliorare la vita di molte persone attraverso i cani addestrati. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore dell’assistenza e dell’inclusione sociale nella regione.

Limbiate (Monza e Brianza) – È morto Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, importante realtà della Brianza che da anni si occupa dell’addestramento di straordinari cani guida e di supporto per persone con disabilità. “Oggi il Servizio Cani Guida dei Lions ha perso la sua guida più luminosa, il suo cuore pulsante, il suo punto di riferimento” si legge in un commosso messaggio sui canali social del Servizio Cani Guida dei Lions. “È difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che lascia, ma è facilissimo vedere l’eredità immensa che ha costruito – si legge nel messaggio -. Giovanni non ha solo “diretto” un’organizzazione; h a trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza attraverso il dono prezioso dei nostri amici a quattro zampe”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Giovanni Fossati, il papà del Servizio Cani Guida Lions: “Ha trasformato la vita delle persone”

La Brianza piange la morte di Giovanni Fossati, presidente del servizio cani guida per ciechi dei Lions"Giovanni non ha solo guidato un'organizzazione ma ha trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza...

La Brianza piange la morte di Giovanni Fossati, il papà dei cani guida per ciechi"Giovanni non ha solo guidato un'organizzazione ma ha trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza...