RiminiWellness – Dole Italia | benessere delle persone e tutela del pianeta

Notizia in breve

Dole Italia ha presentato un progetto sul benessere delle persone e la tutela del pianeta durante RiminiWellness. L’azienda ha illustrato come il concetto di benessere sia integrato in ogni fase della produzione, dalla coltivazione alla distribuzione. Sono stati condivisi dettagli su pratiche sostenibili adottate lungo tutta la filiera. La presentazione si è concentrata sui metodi per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e ridurre l’impatto ambientale.