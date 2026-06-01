RiminiWellness – Dole Italia | benessere delle persone e tutela del pianeta
Dole Italia ha presentato un progetto sul benessere delle persone e la tutela del pianeta durante RiminiWellness. L’azienda ha illustrato come il concetto di benessere sia integrato in ogni fase della produzione, dalla coltivazione alla distribuzione. Sono stati condivisi dettagli su pratiche sostenibili adottate lungo tutta la filiera. La presentazione si è concentrata sui metodi per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e ridurre l’impatto ambientale.
Per Dole Italia il concetto di benessere si sviluppa lungo tutta la filiera produttiva. La responsabile marketing Cristina Bambini ha spiegato che l'azienda fonda la propria strategia su tre pilastri: rispetto della natura, qualità e salubrità dei prodotti alimentari e attenzione alle persone che lavorano lungo la catena produttiva. Un impegno che viene rendicontato ogni anno attraverso un rapporto dedicato alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d'impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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RiminiWellness – Dole Italia: benessere delle persone e tutela del pianeta
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