I nuovi bronzer, disponibili in polvere o crema, sono caratterizzati da una texture leggera, tonalità intense e un profumo delicato. Questi prodotti imitano l’effetto della luce dorata delle ore serali, offrendo un aspetto più morbido e caldo alla pelle. La formulazione si presenta come un’evoluzione rispetto alle tradizionali terre abbronzanti, puntando su una sensazione di comfort e su un colore che richiama la luce naturale del tramonto.

Oggi parlare di terra abbronzante è davvero molto riduttivo: i nuovi bronzer, in polvere o crema, sono come la luce dorata che accarezza la pelle nelle ultime ore del pomeriggio, quando il sole si abbassa e ogni cosa sembra avvolta da una bellezza più morbida, calda e gentile. Custodiscono il ricordo di un’estate infinita e trasformano il make up in un rituale di leggerezza e precisione. Le formule di ultima generazione sorprendono per la loro consistenza impalpabile: texture sottili, setose, micronizzate, che sembrano dissolversi al contatto con l’incarnato. Impossibile, dunque, commettere errori durante la loro applicazione. Nonostante, dietro questa apparente delicatezza, si celi una straordinaria intensità cromatica con tanto di profumo gourmand. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La terra abbronzante di nuova generazione è leggera, intensamente colorata e profumata

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