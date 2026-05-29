Jacob Elordi in primo piano in un interno. Ok, basta questo frame per convincerci a tenere gli occhi incollati allo schermo. E poi, la cassaforte, una misteriosa ladra di profumi, un duello che sembra un ballo. L’oggetto del contendere? Una iconica fragranza maschile. Nonostante i 2,16 minuti di film, è impossibile distrarsi e distogliere lo sguardo. Perché siamo dentro la nuova spy story danzante (ma anche un po’ love story), intrigante e speziatissima, che il regista messicano Alfonso Cuarón (lo stesso di Roma e Paradiso Perduto ), ha creato per la fragranza Bleu de Chanel L’Exclusif. La campagna pubblicitaria che segue di poco l’ annuncio dell’attore australiano come ambassador del profumo, evolve come un film di azione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jacob Elordi e la nuova love/spy story profumata firmata Chanel

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Temi più discussi: Oggi è il giorno, Jacob Elordi, nuovo ambassador della fragranza Bleu De Chanel, debutta nella video campagna; Jacob Elordi e Kendall Jenner stanno davvero insieme? La timeline del flirt più internet-coded del momento; Jacob Elordi e Kendall Jenner, l'uscita di coppia con Kylie Jenner e Timothée Chalamet; Kendall Jenner e Jacob Elordi rubano la scena a Hollywood: l'uscita a quattro con Kylie Jenner e Timothée Chalamet scatena i social e alimenta i rumors sulla relazione.

Jacob Elordi che dice che è stato bello girare la scena con il e che doveva dargli qualche colpetto per farlo muovere. A volte dimentico che è australiano e probabilmente avrà visto più serpenti che mosche in vita sua #Euphoria #NateJacobs x.com

Potrebbe Jacob Elordi essere una versione in live action di Guts. reddit

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