La collezione SS26 “Memory Tales” di Mantero 1902 comprende maglieria in cotone molto leggera, decorate con stampe riconoscibili e dettagli accurati. La linea evoca un’atmosfera estiva, con capi che combinano colori vivaci e design senza tempo. La collezione si concentra su tessuti freschi e stampe distintive, ideali per la stagione calda.

La collezione SS26 “Memory Tales” di Mantero 1902 presenta maglieria ultra?leggera in cotone, stampe iconiche e dettagli ricercati. La maglieria della collezione SS26 “Memory Tales” di Mantero 1902 interpreta l’estate con un linguaggio nuovo, fatto di leggerezza, colore e ricercatezza. I capi, realizzati in cotone ultra?leggero, evocano la freschezza delle brezze estive e accompagnano ogni momento della giornata con uno stile contemporaneo e disinvolto. La costruzione ribbed dona struttura senza rinunciare alla morbidezza, mentre il cotone stampato diventa la tela ideale per le grafiche iconiche della collezione: motivi floreali stilizzati, onde cromatiche e pattern vibranti che richiamano giardini assolati e paesaggi marini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mantero 1902, la maglieria SS26 “Memory Tales” celebra un’estate leggera, colorata e senza tempo

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