la tassa sulla salute per i vecchi frontalieri fa tremare i bilanci dei comuni di confine

Il 5 giugno 2026, un nuovo aumento della tassa sulla salute per i frontalieri ha causato preoccupazioni tra i sindaci dei comuni di confine. La misura riguarda i lavoratori italiani che attraversano il confine per lavorare in Svizzera e ha portato a tensioni tra le autorità locali e i rappresentanti delle autorità svizzere. La questione mette sotto pressione i bilanci comunali, già fragili, a causa dell’incremento dei costi e delle entrate ridotte.

Varese, 5 giugno 2026 – Ancora una volta la tensione sull’asse Italia-Svizzera sale a livelli di guardia e rischia di travolgere i bilanci dei comuni di frontiera. Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha infatti reso noti i risultati di una perizia giuridica sulla cosiddetta “tassa sulla salute“, il contributo sanitario per i vecchi frontalieri introdotto dal Parlamento italiano nella legge di bilancio 2024. La conclusione degli esperti svizzeri è netta e senza appello: il provvedimento rappresenta a tutti gli effetti un’imposta e, se applicato dalle Regioni, violerebbe gli accordi internazionali. Una vera tassa Sulla base... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Luino - Frontalieri, un incontro su rischi e passi falsi

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