Il dibattito sui frontalieri, la tassa sulla salute e i ristorni torna a essere al centro dell’attenzione nelle zone di confine. I rappresentanti politici di una delle principali forze di opposizione hanno annunciato azioni per bloccare decisioni a livello regionale e nazionale che riguardano queste tematiche. La questione riguarda principalmente le modalità di tassazione e i finanziamenti destinati alle aree di frontiera, con scontri tra istituzioni e cittadini.

Luino (Varese), 12 maggio 2026 – Frontalieri, tassa salute e ristorni sono temi sempre attuali nelle aree di confine. Tanto che il Pd ha voluto fare tappa a Luino, dove a fine mese si voterà il nuovo sindaco, per chiedere a Roma e Milano un cambio di rotta. https:www.ilgiorno.itsondriocronacatassa-salute-frontalieri-corte-costituzionale-khnelg62 Il senatore Alessandro Alfieri, che qualche anno fa si era occupato in prima persona dello storico accordo Italia-Svizzera, contesta l’operato dell’attuale Governo. “Avevamo costruito un equilibrio prendendoci l’impegno di non far pagare un euro in più ai vecchi lavoratori frontalieri e a non far avere un euro in meno ai Comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontalieri e tassa sulla salute, il Pd scende in campo: “Fermeremo la Regione e Roma”

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