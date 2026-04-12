In Lombardia, il tema dei lavoratori frontalieri torna al centro del dibattito politico con una mozione presentata dai consiglieri regionali del Pd. La proposta mira a bloccare l’introduzione di una nuova tassa sulla salute applicata ai lavoratori che attraversano i confini per motivi di lavoro. La questione ha generato discussioni tra le forze politiche della regione, coinvolgendo diverse sensibilità sulla questione fiscale e sociale.

Il dibattito in Lombardia si accende con una mozione presentata dai consiglieri regionali del Pd, Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, che punta a bloccare l’imposizione della tassa sulla salute per i lavoratori frontalieri. L’atto, previsto per la discussione in Consiglio regionale questo martedì, chiede alla Giunta di intervenire con fermezza contro le normative nazionali che prevedono tale prelievo, sollecitando al contempo il rispetto dei patti già siglati tra Italia e Svizzera nel 2020. L’offensiva parlamentare per difendere gli accordi del 2020. La strategia proposta da Astuti e Orsenigo si muove su un doppio binario: l’opposizione alle norme primarie e secondarie dello Stato e la salvaguardia della stabilità fiscale transfrontaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoratori frontalieri: la Lombardia sfida la nuova tassa sulla salute

La Regione Lombardia vuole la “tassa sulla salute” per i frontalieri: proteste da sindacati e SvizzeraA volere la “tassa sulla salute” per i lavoratori frontalieri, ormai, è rimasta solo la Regione Lombardia.

Tassa salute sui frontalieri, Orsenigo e Astuti: “Il Piemonte dimostra che decide la regione. Lombardia faccia un passo indietro”La scelta del Piemonte di non applicare la cosiddetta “tassa salute” ai frontalieri torna al centro del dibattito anche in Lombardia.