La tassa di soggiorno va applicata tutto l’anno

Il sindaco ha dichiarato che la tassa di soggiorno deve essere applicata tutto l’anno. Ha stimato in 400mila euro l’incasso di giugno e ha fissato a 1,6 milioni di euro l’obiettivo totale per la stagione. La questione della sua applicazione continua a essere discussa nel dibattito locale.

Dopo le parole del sindaco Filippo Giorgetti, che ha stimato in 400mila euro l’incasso di giugno e fissato a 1,6 milioni l’obiettivo stagionale, la tassa di soggiorno torna al centro del dibattito politico. A Bellaria Igea Marina non si discute più soltanto del gettito, ma anche della scelta di applicare l’imposta solo da giugno a settembre. È su questo punto che l’ex assessore all’economia Loretta Scaroni apre il fronte: "Una volta introdotta – attacca – ha senso rinunciare a una parte consistente del gettito potenziale?". I numeri spiegano la posta in gioco. Nel 2025 l’imposta aveva portato 350mila euro a giugno, 400mila a luglio, oltre 500mila ad agosto e circa 450mila a settembre, sfiorando 1,7 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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