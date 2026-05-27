Il Comune di Lama Mocogno ha annunciato l’intenzione di introdurre la tassa di soggiorno, con il voto contrario della minoranza. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di applicazione. La proposta prevede di imporre un contributo ai visitatori che soggiorneranno nel territorio, anche se le cifre o le aliquote non sono state rese note.

Il Comune di Lama Mocogno ha espresso, con voto contrario della minoranza, l’intenzione di istituire la tassa di soggiorno. Gli amministratori hanno poi convocato un incontro con gli operatori del settore turistico, i quali si sono dichiarati completamente contrari alla misura, ritenendo che, in un momento già difficile per l’economia locale, possa incidere negativamente su un turismo già fragile. "Abbiamo presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta, affinché fossero chiarite in modo preciso le modalità di applicazione e di riscossione della tassa - dice il gruppo di Minoranza "La Scalinata" –ricevendo come risposta da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La tassa di soggiorno può solo penalizzare il turismo"

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IMPOSTA DI SOGGIORNO, BELLEMO ASCOT: COSI SI FA SUPERCIUK, SI RUBA AI POVERI PER DARE AI RICCHI

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