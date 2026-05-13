Proventi della tassa di soggiorno Più che raddoppiati in un anno

I proventi della tassa di soggiorno sono più che raddoppiati in un anno, passando da circa 70mila euro nel 2024 a circa 160mila euro nel 2025. Le risorse raccolte vengono destinate a diverse iniziative locali, con un incremento significativo previsto per il prossimo anno. La tassa si applica ai visitatori che soggiornano nelle strutture ricettive della zona, contribuendo alle finanze comunali.

Tassa di soggiorno: destinazioni di risorse per 70mila euro nel 2024 e per circa 160mila euro nel 2025. Dove? "Sulla base degli indirizzi forniti dagli operatori del settore sono state intraprese azioni come il potenziamento della promozione del cicloturismo, la realizzazione della nuova segnaletica turistica per il capoluogo, l’aggiornamento della mappa cartacea dei sentieri. I proventi dell’imposta di soggiorno sono stati inoltre destinati alla promozione turistica della città all’aeroporto regionale, alla gestione dei poli museali, all’organizzazione di eventi". E’ quanto ha riferito in consiglio comunale l’assessore al bilancio Mauro...🔗 Leggi su Lanazione.it

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