L’Oman si trova al centro di tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Il paese è circondato da pressioni e minacce: il governo ha rafforzato le misure di sicurezza e ha intensificato le comunicazioni con le nazioni coinvolte. I confini sono sotto stretta sorveglianza e ci sono stati segnali di raid militari nelle vicinanze. La situazione rimane instabile, con un’atmosfera di incertezza che permea il territorio.

(Da Muscat) In Oman, uno dei Paesi mediorientali più vicini al conflitto e allo stallo in corso nello Stretto di Hormuz tra Washington e Teheran, l’atmosfera che travolge chi proviene dall’esterno è surreale. Quasi sospesa, come nell’occhio di un ciclone, a causa dell’alternarsi delle distensioni (poche) e delle minacce (tante) alternate a ritmo quotidiano dall’amministrazione repubblicana guidata da Donald Trump e dal regime dei pasdaran. Solo nella notte tra 4 e 5 giugno il porto di Al-Fahal è stato costretto a interrompere le operazioni di carico di petrolio greggio a causa di un'esplosione probabilmente causata da un attacco di droni. Nonostante questo clima chi, in un contesto ad alta fluidità, si aspetta di trovare un Sultanato sull’orlo di una crisi di nervi rimane però deluso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La Svizzera del Medio Oriente sotto assedio: Oman stretto tra Iran, raid e pressioni di Trump

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