La segretaria del Pd ha annunciato che intende utilizzare la supertassa proposta dal partito per finanziare interventi mirati a ridurre l’esodo dei giovani dall’Italia. Ha inoltre sottolineato la necessità di fermare questa fuga, senza specificare come verrà impiegato il denaro ricavato dalla tassa. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni critici che la definiscono una misura irrealizzabile o dannosa. La discussione sulla supertassa resta aperta all’interno del dibattito politico.

Basta con “l’esodo” dei giovani dall’Italia. Partire, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa al Nazareno, affiancata da Marco Sarracino, responsabile Coesione sociale e Sud, da Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, e da altri ragazzi, rappresentanti di associazioni che il Pd ha ascoltato per definire questa proposta, deve essere «una scelta», non un obbligo «dato dalla mancanza di opportunità, dove si nasce e si cresce». A corredo, Schlein ha citato gli ultimi dati del Cnel, secondo cui ben «630mila persone», nella fascia tra i 18 e i 35 anni, se ne sono andate «tra il 2021 e 2024». Una «perdita umana e anche economica», ha chiosato la leader dem, sciorinando altri dati questa volta dello Svimez che ha calcolato in 160 miliardi il capitale umano regalato all’estero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La supertassa del Pd? Per cosa vuole usarla la Schlein: follia rossa

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