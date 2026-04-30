Il 3 aprile 2026, a Roma, si sono susseguite reazioni diverse tra le forze politiche dopo la crisi aperta dal caso Minetti e dalla discussione sulla grazia concessa a una ex parlamentare. Il Partito Democratico ha scelto di limitare le dichiarazioni, mentre il Movimento 5 Stelle non ha rilasciato commenti pubblici. La leader del partito di maggioranza ha invece espresso l’intenzione di proteggere il Presidente della Repubblica.

Roma, 3’o aprile 2026 – Dopo la tempesta perfetta che lunedì ha investito il cuore della politica italiana sul caso della grazia a Minetti, il clima cambia drasticamente. Il fragore delle polemiche lascia spazio a un prudente ripiegamento: il Pd frena e i 5 Stelle, solitamente d’assalto, scelgono un profilo basso. Al Nazareno la parola d’ordine è cautela. La situazione è un groviglio complesso di documenti e sentenze sudamericane, ed è meglio pesare la tenuta dell’inchiesta del Fatto Quotidiano prima di affondare il colpo. https:www.quotidiano.netvideocronacagrazia-minetti-meloni-escludo-ipotesi-dimissioni-del-ministro-nordio-lukvvde2 Il vero motivo del riserbo democratico è però istituzionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso Minetti e la “strana” cautela dell’opposizione: il Pd frena, il M5s tace. Schlein vuole tutelare il Colle

Notizie correlate

Minetti, la grazia è un caso: il Colle aspetta chiarimenti da Nordio. L’ex consigliera si difende: “Falsità”Ilcasus belliè la grazia concessa a febbraio scorso aNicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi condannata in due processi.

Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Tutta la storia di Nicole Minetti, dalla tv alle condanne per Rimborsopoli e Ruby bis, fino alla grazia; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; La grazia a Nicole Minetti fa scandalo in America Latina.

Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non tornaEd è proprio l’adozione di questo bambino uno dei punti contestati dall’inchiesta de Il Fatto Quotidiano. Secondo il quotidiano, nell’istanza per ottenere la grazia il minore veniva definito abbandona ... tg24.sky.it

Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il QuirinaleDopo la grazia concessa a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche sulla documentazione: un caso che riapre il dibattito su uno dei poteri più discrezionali del presidente della Repubblica ... wired.it

«La pratica era considerata altamente irregolare», le scoperte dei media in Uruguay sul caso Minetti: i dubbi sull'adozione rapida e le donazioni sospette - facebook.com facebook

Come funzionerebbe la revoca della grazia a Nicole Minetti x.com