Elezioni Roma 2027 il Pd vuole espugnare la Garbatella rossa | Il prossimo minisindaco sarà dem

In vista delle elezioni comunali di Roma del 2027, il Partito Democratico punta a conquistare il Municipio VIII, noto come la Garbatella rossa. Sebbene non siano stati ancora avviati incontri ufficiali, all’interno del partito si ripete con insistenza che il prossimo candidato alla presidenza del municipio sarà un esponente dem. La volontà di portare avanti questa strategia si fa sempre più concreta, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali o candidature pubbliche.

Ufficialmente non è stato ancora aperto alcun tavolo, ma nel Pd c’è un mantra che viene ripetuto ormai da mesi: “Questa volta non ci saranno storie, il candidato presidente del municipio VIII deve essere nostro. Non sarà di altri, né tanto meno di Smeriglio, che è ormai una costola del Pd”. Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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