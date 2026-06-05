La strategia di Comanducci | Ora andiamo a vincere poi la giunta in 15 giorni Partite e mercato | il piano

Un candidato ha dichiarato di puntare a vincere subito le elezioni e a formare la giunta entro 15 giorni, annunciando anche un piano per le partite e il mercato. Durante un'intervista, ha risposto con sicurezza alla domanda più difficile, affermando di riuscire a superarla senza problemi. Nel primo turno, ha ottenuto un vantaggio di 12 punti rispetto al suo avversario, che potrebbe aver influenzato la sua strategia.

di Francesco Ingardia Comanducci, subito la domanda più difficile? "Eh, così ce la caviamo subito". Col botto del +12 su Ceccarelli al primo turno le sarà venuta in mente la colonna sonora della sua corsa a sindaco. O ancora buio pesto? "Lo sapevo - ride, ndr -. In realtà continuiamo a usare la canzone fatta dai nostri ragazzi che è spettacolare: rock a tutto fuoco. Ma ancora non c’ha un nome". Almeno un tentativo, su. "Andiamo avanti con l’intervista, nel frattempo me la faccio mandare, così ci penso". Niente, Marcello Comanducci tentenna ancora sul punto. Sul resto, idee chiare a 48 ore dal ballottaggio. Vittoria nel taschino o partita ancora aperta? 5mila voti di vantaggio non sono pochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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