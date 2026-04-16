È arrivata la decisione di sbloccare un prestito destinato a Kiev, secondo quanto comunicato. Nel frattempo, sono stati segnalati nuovi attacchi da parte delle forze russe contro civili ucraini, con vittime riportate in diverse località. Le forze militari russe risultano ferme sul campo di battaglia, mentre le autorità ucraine continuano a ricevere assistenza finanziaria e supporto internazionale.

"La Russia ha nuovamente preso di mira e ucciso deliberatamente civili ucraini. Con il suo esercito bloccato sul campo di battaglia. Mosca continua a ricorrere al terrore contro gli innocenti. La Russia vuole più guerra, quindi la nostra risposta e un maggiore aiuto all'Ucraina, maggiore pressione sulla Russia e piena responsabilità per i crimini di guerra. L'Europa fa la sua parte". Lo afferma su X l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas. "Nei giorni scorsi - aggiunge - Germania e Ucraina hanno raggiunto un accordo per la fornitura di armi da 4 miliardi di euro, il Regno Unito ha annunciato il suo più grande pacchetto di droni di sempre e i Paesi Bassi hanno promesso 200 milioni di euro, tra gli altri impegni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Giunta l'ora di sbloccare il prestito a Kiev". La strategia di Kallas

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