Ceccarelli ha dichiarato che punta a recuperare i circa 5.000 voti che la separano dal suo avversario, puntando su chi desidera un cambiamento. Ha aggiunto di rispettare la scelta di chi ha votato per altri candidati, senza specificare strategie precise. La candidata si concentra sull’ottenere il sostegno di chi vuole un’alternativa e invita gli elettori a considerare il proprio progetto politico. Non ha annunciato piani concreti per convincere gli indecisi o i votanti di altri schieramenti.

Ceccarelli, come pensa di riguadagnare i 5mila voti che la separano da Comanducci? "Invitando chi è rimasto a casa ad andare a votare e chi al primo turno ha votato per altri candidati ma su programmi molto simili, in alcuni casi coincidenti, e alternativi alla continuità amministrativa rappresentata dal centrodestra. I cittadini che hanno espresso un voto per il cambiamento, hanno la possibilità di farlo al ballottaggio con un candidato che mette a disposizione passione, esperienza e tempo per migliorare la città". Ha sperato nell’accordo con Donati? "Abbiamo fatto le nostre proposte come accaduto prima del voto. La proposta di unità sarebbe stata molto apprezzata dall’elettorato di centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strategia di Ceccarelli: "Vincerò con il voto di chi vuole cambiare. Donati? Rispetto la scelta"

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