Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali senza indicazioni di voto ufficiali da parte dei candidati. Marco Donati ha dichiarato di non sostenere nessuno, mentre Vincenzo Ceccarelli, esponente del centrosinistra, ha affermato di rispettare la sua posizione. Donati aveva precedentemente mostrato apertura verso un apparentamento, ma ora non si schiera. La campagna elettorale prosegue senza endorsement ufficiali da parte di entrambi.

Marco Donati dice no ad un apparentamento verso il quale aveva dichiarato apertura Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra, 32.36% primo turno in vista della sfida al ballottaggio ad Arezzo con Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81% al primo turno. Marco Donati, ben 20.49% con la sua coalizione civica con Azione, sabato 30 maggio: “Faccio un grande in bocca al lupo ai due candidati. Noi n on daremo indicazione di voto nel massimo rispetto delle persone che hanno deciso, al primo turno, di affidarci la loro fiducia”. Vincenzo Ceccarelli: “E’ una posizione legittima, che rispetto profondamente. Del resto, lo abbiamo detto fin dall’inizio di questo secondo turno: i cittadini di Arezzo sono liberi, intelligenti e non rispondono a logiche di pacchetti di voti da spostare a tavolino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”

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Ballottaggio, Donati: nessuna indicazione di voto. Il Patto per Arezzo Da noi nessun contributo

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