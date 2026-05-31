Ceccarelli | Rispetto la scelta di Donati

Un rappresentante ha commentato la decisione di un altro politico, affermando di rispettarla. Ha aggiunto che, nonostante questa scelta, è ancora possibile portare avanti l’obiettivo di un cambiamento attraverso un progetto civico. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto locale, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o opposizioni.

Arezzo, 31 maggio 2026 – “Rispetto la scelta di Donati. A chi aveva scelto il progetto civico dico che possiamo ancora realizzare quel cambiamento. Insieme”. “Prendo atto della scelta di Marco Donati di lasciare libertà di voto. È una posizione legittima, che rispetto profondamente. Del resto, lo abbiamo detto fin dall'inizio di questo secondo turno: i cittadini di Arezzo sono liberi, intelligenti e non rispondono a logiche di pacchetti di voti da spostare a tavolino”. Con queste parole, Vincenzo Ceccarelli, candidato della coalizione di centro-sinistra, commenta l’annuncio dato oggi in conferenza stampa dal candidato della coalizione civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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