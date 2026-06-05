Un superstite della strage di braccianti ad Amendolara ha dichiarato che i morti sono stati uccisi perché avevano chiesto pagamenti o un contratto di lavoro. La tragedia ha coinvolto quattro persone. Un rappresentante religioso ha affermato che il caporalato si diffonde in zone con controlli statali carenti e dove il lavoro viene sottopagato. La zona è da anni teatro di attività sindacali e di lotte per i diritti dei lavoratori.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Cosenza, due uomini di origine pachistana, Alì Raza e Ahmed Safeer, entrambi trentunenni e ritenuti legati al sistema del caporalato locale, hanno bloccato il mezzo sul quale viaggiavano i lavoratori e lo hanno incendiato dopo averlo cosparso di benzina. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante lungo la Statale 106 mostrano l'aggressione. Per Alì Raza e Ahmed Safeer sono stati convalidati i fermi ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla Procura di Castrovillari di omicidio plurimo e pluriaggravato. All'interno del veicolo si trovavano cinque persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La strage di braccianti ad Amendolara, il superstite: «Ci volevano uccidere perché avevamo chiesto i soldi o un contratto di lavoro». Monsignor Savino: «Il caporalato cresce dove lo Stato arriva tardi, dove i controlli sono insufficienti, dove il lavoro viene comprato al ribasso»

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Strage dei braccianti a Cosenza, perché sono stato bruciati vivi e il racconto choc

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