La storia della vampira vegetariana conquista il mondo | il cortometraggio girato a Castiglione trionfa in India
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"Leonarda", la commedia di Marion Revol si è aggiudicato il premio come miglior film al Global Cineverse Film Festival 2026, che si è tenuto in India. Il cortometraggio è stato girato a febbraio 2025 prevalentemente a Castiglione di Cervia e soprattutto con il contributo fondamentale degli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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