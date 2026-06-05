La storia della vampira vegetariana conquista il mondo | il cortometraggio girato a Castiglione trionfa in India

"Leonarda", la commedia di Marion Revol si è aggiudicato il premio come miglior film al Global Cineverse Film Festival 2026, che si è tenuto in India. Il cortometraggio è stato girato a febbraio 2025 prevalentemente a Castiglione di Cervia e soprattutto con il contributo fondamentale degli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!Durante il Campionato Mondiale della Pizza Acrobatica 2026, un concorrente campano si è aggiudicato il titolo di campione.

Leggi anche: Il cortometraggio della ferrarese Roberta Pazi conquista Cannes