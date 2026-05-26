Il cortometraggio della ferrarese Roberta Pazi conquista Cannes

È stato presentato al Marché du Film di Cannes, dopo aver vinto il premio come Best short film director all'International Film Festival Manhattan 2025, il cortometraggio di Roberta Pazi 'La paura di vincere', realizzato con il sostegno del Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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