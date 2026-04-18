Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!

Da napolipiu.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Campionato Mondiale della Pizza Acrobatica 2026, un concorrente campano si è aggiudicato il titolo di campione. La competizione si è svolta recentemente e ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni. Il vincitore ha mostrato abilità e destrezza nel creare e lanciare le pizze in modo spettacolare, ottenendo il riconoscimento ufficiale dell’organizzazione. La vittoria rappresenta un traguardo importante nel settore delle tecniche acrobatiche applicate alla pizza.

"> Nicola Matarazzo: Trionfo al Campionato Mondiale della Pizza Acrobatica 2026. Un trionfo tutto campano ha avuto luogo al Campionato Mondiale della Pizza Acrobatica 2026, tenutosi a Parma, dove Nicola Matarazzo, talento pizzaiolo del Casertano, ha conquistato il primo posto con una performance che ha esaltato i giudici. La sua abilità nel preparare il tipico piatto partenopeo, accompagnata da una coreografia emozionante, ha incantato tutti i presenti. Nicola è già famoso nel mondo del web e ha già riscosso successi significativi. Soprannominato il “ballerino della pizza”, ha portato alta la bandiera della tradizione partenopea e del Sud Italia, dimostrando che la pizza è arte e ha il potere di unire le persone.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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