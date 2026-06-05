La stagione che verrà Il Pontedera rischia di non iscriversi alla quarta serie

Il Pontedera potrebbe non iscriversi alla Serie D nella prossima stagione. Nonostante fosse considerato un partecipante, con ambizioni legate alle circa 15 stagioni di professionismo, la situazione appare incerta. La squadra, che si trova nel girone della Robur, rischia di non poter continuare nel campionato amatoriale, in quanto non ci sarebbero ancora le condizioni per completare la procedura di iscrizione. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Potrebbe essere a rischio l’iscrizione alla serie D del Pontedera, dato da molti addetti ai lavori come partecipante, con logiche ambizioni visti di 15 anni circa di professionismo da cui è reduce, al girone della Robur. Il club granata, traumatizzato da una amarissima retrocessione senza neanche play–out e nonostante l’esclusione del Rimini, vive infatti settimane di difficoltà e silenzi. Un silenzio rotto solo mercoledì sera da una nota ufficiale della società che però non ha tranquillizzato molto i tifosi. "Confermiamo che il Pontedera sta attraversando una fase delicata di riorganizzazione finanziaria, amministrativa e sportiva, dovuta alla performance dell’ultima stagione e ai conseguenti impatti sul bilancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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