Il 14 maggio i tifosi del Camerino hanno convocato un’assemblea, preoccupati per la possibile mancata iscrizione della società ai campionati. La società rischia di chiudere se non si trova una new entry che sostituisca il direttivo dimissionario. La situazione ha sollevato tensioni tra i sostenitori, che chiedono un intervento rapido per garantire la continuità del club. La data segna un passaggio importante per il futuro della squadra.

Il 14 maggio i tifosi del Camerino hanno indetto un’assemblea perché c’è il rischio che la società chiuda i battenti. L’attuale direttivo ha anticipato il 14 aprile di fare un passo indietro e di portare avanti l’attività fino alla fine del mese prossimo, nel frattempo qualcuno dovrà farsi avanti per ricevere il testimone da chi negli ultimi quattro anni ha portato avanti il Camerino calcio che si presenta come una società con i conti a posto. "Adesso – ha detto in pratica il Direttivo in assemblea – è giusto che ci sia qualcuno che si faccia avanti e porti avanti il progetto, che gli dia nuova linfa, che magari faccia anche nuovi programmi". Il Camerino può contare su 33 soci che versano una quota annuale di 300 euro necessaria per coprire le spese di iscrizione e poco più.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Camerino rischia di non iscriversi se non c’è chi subentra al direttivo dimissionario

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