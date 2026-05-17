Il Vado, squadra appena salita in Serie C, sta valutando se presentare domanda di iscrizione per la prossima stagione. Il presidente della società ha comunicato questa possibilità attraverso il sito svsport, senza confermare ancora una decisione definitiva. Nel frattempo, un nuovo acquisto è stato annunciato dal Grosseto, che ha ingaggiato il centrocampista Antonio Morello. La situazione del club ligure resta in sospeso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Il Vado, neopromosso in Serie C, è sempre più vicino alla rinuncia all’iscrizione. E’ stato proprio il presidente Franco Tarabotto sul sito svsport.it, a spiegare che sono troppe le difficoltà economiche e strutturali legate al passaggio al professionismo. L’ipotesi più concreta è quella di una ripartenza dall’Eccellenza. Se il Vado non dovesse iscriversi alla C, scatterebbe la nuova formula della sostituzione, istituto che è andato ad aggiungersi al ripescaggio e alla riammissione. La Robur, però, non ne potrebbe usufruire. La premessa: se non si iscrive alla C una neopromossa dalla D viene adottato il criterio di sostituzione; se non si... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La stagione che verrà. Il neopromosso Vado può dire no alla C. Antonio Morello ingaggiato dal Grosseto

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