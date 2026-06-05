Durante la stagione all’Elfo Puccini, le rappresentazioni includono interpretazioni di Oscar Wilde, Arthur Miller e Conrad. Le scene sono caratterizzate da contrasti visivi, con attori che passano da occhi chiusi a occhi spalancati, simbolo di passaggio dall’ombra alla luce. Le scene sono arricchite dalle illustrazioni di Valeria Petrone, che raffigurano un fiore curioso e bellissimo, simbolo di rinascita e speranza.

Occhi chiusi. Occhi spalancati. Dall’ombra alla luce. Sbocciando come un curioso, bellissimo fiore. Quello immaginato dall’illustratrice Valeria Petrone. La cui opera è stata presa a simbolo della stagione 2627 dell’Elfo Puccini. "Nuovi sguardi", il titolo. E finalmente una suggestione vagamente ottimistica, dove non si ribadisce la pesantezza del periodo. Quel tono su tono minaccioso e depressivo. Cercando invece di rilanciare attraverso il teatro, l’anima plurale e collettiva del proprio lavoro, il senso di comunità che si é costruito nel tempo intorno al multisala di Buenos Aires, amato feudo progressista legato al contemporaneo e in dialogo costante con i più giovani (un quinto del pubblico é under 30). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stagione all’Elfo Puccini. Nuovi sguardi (di ottimismo) tra l’eterno Oscar Wilde. Arthur Miller e Conrad

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elfo stagione teatrale 2026/27 | NUOVI SGUARDI

Notizie e thread social correlati

Musica e teatro all’Elfo Puccini per i ragazzi del VirgilioLunedì all’Elfo Puccini si terrà un concerto dei Ciappter Ileven, un evento dedicato ai ragazzi del Virgilio.

Leggi anche: La parità di genere all’Elfo Puccini: "Riconoscere gli stereotipi aiuta. Basta con gli schemi culturali"

Argomenti più discussi: La stagione all’Elfo Puccini. Nuovi sguardi (di ottimismo) tra l’eterno Oscar Wilde. Arthur Miller e Conrad; Cosa fare a Milano oggi 31 maggio: Festa di Primavera ai Bagni Misteriosi e The Juans ai Magazzini.

La stagione all’Elfo Puccini. Nuovi sguardi (di ottimismo) tra l’eterno Oscar Wilde. Arthur Miller e ConradGrandi classici attualizzati e sperimentalismo con la testa rivolta ai giovani. Il direttore Ferdinando Bruni: Offriamo anticorpi contro il conformismo.... ilgiorno.it

La forza delle idee della nuova stagione del Teatro Elfo PucciniIl cartellone prende il via con Erano tutti miei figli di Arthur Miller (21 ottobre-16 novembre), primo successo dell’autore americano, scritto e ambientato immediatamente dopo la Seconda guerra ... tgcom24.mediaset.it