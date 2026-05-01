Musica e teatro all’Elfo Puccini per i ragazzi del Virgilio

Lunedì all’Elfo Puccini si terrà un concerto dei Ciappter Ileven, un evento dedicato ai ragazzi del Virgilio. La serata mira a sostenere le attività del liceo, con una performance musicale e teatrale. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di un’iniziativa di raccolta fondi rivolta agli studenti. La compagnia si esibirà nella sede teatrale per offrire uno spettacolo che coinvolge musica e teatro.

? Cosa sapere I Ciappter Ileven si esibiscono lunedì all'Elfo Puccini per sostenere i ragazzi del Virgilio.. I proventi finanzieranno l'associazione dei familiari colpiti dall'incendio di Cras Montana.. Lunedì alle 21 presso l’Elfo Puccini, i Ciappter Ileven porteranno in scena Cantare meglio che lavorare per sostenere l’associazione dei familiari del Virgilio, colpita dal tragico incendio avvenuto a Cras Montana durante il Capodanno. L’evento teatrale mira a raccogliere fondi per i ragazzi del liceo Virgilio. Il bilancio della tragedia di Capodanno è stato devastante: sei giovani italiani hanno perso la vita nel rogo, insieme ad altri 34 cittadini di diverse nazionalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e teatro all’Elfo Puccini per i ragazzi del Virgilio Notizie correlate Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’ La parità di genere all’Elfo Puccini: "Riconoscere gli stereotipi aiuta. Basta con gli schemi culturali"La parità di genere è andata in scena ieri sera al Teatro Elfo Puccini con lo spettacolo BRAVA!, ideato da Mariangela Genovese, ceo di CLEF... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il mdi Ensemble all’Elfo Puccini per Milano Musica; Milano Musica 2026: Attraversare le Distanze; Milano Musica: lontananze creative tra Novecento e oggi; Cosa fare a Milano oggi 24 aprile: L’Agnese va a morire all’Elfo e Omar Pedrini al Martinitt. Nuova stagione Teatro Elfo Puccini con La forza delle idee'La forza delle idee' è il tema che il Teatro Elfo Puccini di Milano ha scelto per la prossima stagione 2025-2026. A illustrare il senso di questo tema è l'immagine che accompagna la nuova stagione, ... ansa.it Cosa fare a Milano oggi 12 aprile: Tropicana all'Elfo Puccini e Nick The Nightfly al Blue NoteStasera (alle 19.30) e domani (alle 15) al Teatro Elfo Puccini andrà in scena Tropicana, ispirato all’omonimo successo del Gruppo Italiano, che dominò le classifiche dell’estate 1983 per poi ... milano.repubblica.it Un imperdibile appuntamento al PAC tra teatro e arte contemporanea. 11 maggio ore 19 | PAC + Teatro Elfo Puccini Visita guidata speciale alla mostra di Marco Fusinato con il curatore Diego Sileo e l'attore Ferdinando Bruni. Ingresso gratuito PAC Padiglione - facebook.com facebook Ci troviamo alle 14 sabato 18 aprile. Davanti al Teatro Elfo Puccini in corso Buenos Aires, 33 fermata MM Lima #noremigration x.com