La parità di genere all’Elfo Puccini | Riconoscere gli stereotipi aiuta Basta con gli schemi culturali
La parità di genere è andata in scena ieri sera al Teatro Elfo Puccini con lo spettacolo BRAVA!, ideato da Mariangela Genovese, ceo di CLEF Consulting, Formatrice e Coach che affronta senza filtri il tema del gender gap. In scena la vita di Alex e Carlo, coppia di ingegneri innamorati dall’università interpretati dalla stessa Genovese e Nicola Pecci, ma sul palco scorrono molte altre vite, mostrando al pubblico come ancora oggi gli stereotipi di genere condizionino quotidianamente le nostre decisioni personali e professionali. In sala un pubblico variegato, composto da istituzioni, aziende, top manager, ma anche professionisti e cittadini,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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