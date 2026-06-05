La Spezia celebra l’Arma | un secolo di storia la sfida della modernità

Notizia in breve

Il 5 giugno 2026, la sede del Comando Provinciale della Spezia ha ospitato un evento per celebrare il centenario dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia sono stati presentati ufficialmente i festeggiamenti e sono state consegnate targhe commemorative. Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni locali e militari. La giornata si è conclusa con un momento di saluto e ricordo delle attività svolte dall’Arma nel corso degli ultimi cento anni.