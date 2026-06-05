La Spezia celebra l’Arma | un secolo di storia la sfida della modernità
Il 5 giugno 2026, la sede del Comando Provinciale della Spezia ha ospitato un evento per celebrare il centenario dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia sono stati presentati ufficialmente i festeggiamenti e sono state consegnate targhe commemorative. Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni locali e militari. La giornata si è conclusa con un momento di saluto e ricordo delle attività svolte dall’Arma nel corso degli ultimi cento anni.
La Spezia, 5 giugno 2026 - La sede del Comando Provinciale della Spezia ha fatto da cornice alla celebrazione pubblica del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un momento di profonda riflessione istituzionale e civile che unisce la memoria storica alle più complesse dinamiche della sicurezza contemporanea. Le celebrazioni ufficiali sono state precedute, nelle prime ore del mattino, da un passaggio formale e intimo: la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide intitolata al Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare, da parte del Comandante Provinciale e di una selezionata rappresentanza di militari, finalizzata a ricordare solennemente tutti i caduti del Corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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