A La Spezia si è svolta una cerimonia per l’80° anniversario della Repubblica, durante la quale sono state consegnate diverse onorificenze. Dieci cittadini hanno ricevuto il riconoscimento al Merito, con nomi non divulgati. Alla cerimonia hanno partecipato studenti e rappresentanti dell’Associazione Anffas, coinvolti in attività legate alla memoria storica e alla riflessione civica. La manifestazione si è tenuta in un luogo pubblico e ha visto la presenza di autorità locali.

? Domande chiave Chi sono i dieci cittadini che riceveranno l'onorificenza al Merito?. Come verranno coinvolti gli studenti e l'Associazione Anffas nella cerimonia?. Dove si svolgeranno i momenti di memoria e le celebrazioni ufficiali?. Perché il merito civile è stato accostato ai gradi militari più alti?.? In Breve Ore 10:30 deposizione corone al Piazzale del Marinaio e ore 11:00 celebrazioni in Piazza Europa.. Coro Anffas e studenti del liceo Cardarelli partecipano alle cerimonie in Piazza Europa.. Dieci cittadini ricevono l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto.. Insigniti includono Davide Bello, Gianluca Cariola, Annamaria Ciccariello, Antonio Onorati, Andrea Costa e Davide Da Pozzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia celebra l’80° della Repubblica: onorificenze e memoria

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