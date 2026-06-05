Dal gennaio a novembre 2025, la spesa farmaceutica in Italia ha raggiunto i 23.131,2 milioni di euro, rispetto ai 21.000 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. I dati evidenziano un incremento rispetto al 2024. La spesa include farmaci prescritti e acquistati in farmacia, con variazioni nelle categorie di prodotti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o variazioni specifiche.

In Italia la spesa farmaceutica nel periodo gennaio-novembre 2025 si attesta a 23.131,2 mln di euro (contro i 21.567,7 mln di euro dello stesso periodo del 2024, come ricorda ‘Quotidiano Sanità’: la crescita è dunque di circa il 7%). Il dato evidenzia “uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 15,30% (18.983,4 mln di euro) pari a +4.147,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul Fondo sanitario nazionale provvisorio 2025 del 18,64%”. È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio Aifa, che promette di alimentare le polemiche sulla ‘spesa farmaceutica fuori controllo’. La spesa farmaceutica netta convenzionata a carico del Ssn nel periodo esaminato (calcolata, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - La spesa farmaceutica in Italia cresce ancora, i dati di 11 mesi 2025

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