Spesa farmaceutica fuori controllo gli ultimi dati e il rischio di una tempesta perfetta 

Negli ultimi dati sulla spesa farmaceutica si evidenzia un aumento che desta preoccupazione, aprendo il dibattito su possibili conseguenze anche a livello delle autorità sanitarie nazionali. La crescita dei costi nel settore farmaceutico continua a essere al centro dell’attenzione, con voci che parlano di un possibile impatto sui vertici dell’Agenzia italiana del farmaco. La questione rimane di stretta attualità e sotto osservazione.

Fari puntati sulla spesa farmaceutica, un tema caldissimo che – stando ai rumor – rischia di avere ripercussioni anche sui vertici dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). A riaccendere le polemiche su una questione – già al centro di una durissima richiesta di chiarimenti urgenti e misure correttive da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci ai vertici Aifa – sono gli ultimi dati del Monitoraggio diffusi dall’Agenzia di via del Tritone e relativi ai primi 10 mesi del 2025. Ma la spesa è farmaceutica è davvero ‘fuori controllo’? “Sebbene il termine ‘fuori controllo’ possa sembrare allarmistico, i dati recenti dell’Aifa e le...🔗 Leggi su Lapresse.it

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