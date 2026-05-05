Basilicata spesa farmaceutica a 11 milioni | famiglie in difficoltà

In Basilicata, la spesa farmaceutica si attesta intorno agli 11 milioni di euro al mese, influenzando il bilancio di molte famiglie. Un dato che si traduce in difficoltà per alcune famiglie nel sostenere le spese sanitarie e per circa il 10% dei residenti è necessario rinunciare alle cure mediche. La situazione mette in evidenza le sfide economiche legate all'accesso alle cure e all'acquisto di farmaci nella regione.

? Cosa scoprirai Quanto incide mensilmente la spesa per i farmaci sul bilancio familiare?. Perché il 10% dei lucani deve rinunciare alle cure mediche?. Come influisce il costo dei medicinali sulla richiesta di aiuti alimentari?. Quali soluzioni propone il sindacato per evitare la fuga dei pazienti?.? In Breve Spesa media mensile di 37,9 euro per ogni abitante lucano.. Oltre il 10% della popolazione rinuncia o posticipa i trattamenti medici.. Caritas Potenza segnala farmaci come seconda voce di richiesta dopo l'alimentazione.. Vincenzo Tortorelli Uil chiede potenziamento sanità territoriale e abbattimento liste d'attesa.. In Basilicata la spesa farmaceutica sostenuta direttamente dai cittadini ha raggiunto quasi 11 milioni di euro nei primi dieci mesi del 2025, con un impatto medio mensile di 37,9 euro per ogni abitante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, spesa farmaceutica a 11 milioni: famiglie in difficoltà Notizie correlate Sabato 9 maggio torna "Dona la spesa": come aiutare le famiglie in difficoltà nel novareseNova Coop organizza per sabato 9 maggio una nuova edizione di "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità destinata alle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità Basilicata: spesa farmaceutica fuori controllo. Lo sforamento è di 50 milioni di euro; Giovanni Vizziello (BCC): Spesa farmaceutica, Basilicata fuori tetto; Spesa farmaceutica in Basilicata: Bcc, in 10 mesi un rosso di quasi 50 milioni; Spesa sanitaria, la Regione Basilicata copre il disavanzo senza aumenti fiscali. Basilicata. Spesa farmaceutica: buco da 43 milioni per la diretta e 5 per la convenzionata tra gennaio-ottobre 2025È quanto emerge dal Monitoraggio dell’AIFA. Latronico: Sforamento fenomeno che riguarda quasi tutte le regioni, causato dall’aumento dei costi dei farmaci salvavita, dalla necessità di somministrare ... quotidianosanita.it Giovanni Vizziello (BCC): Spesa farmaceutica, Basilicata fuori tettoSecondo gli ultimi dati AIFA, nei primi dieci mesi del 2025 la spesa farmaceutica regionale ha superato di quasi 50 milioni di euro i limiti fissati dalla legge. A rilanciare il tema è il capogruppo d ... trmtv.it Botta e risposta dagli scranni delle aule consiliari di via Gentile e via Anzio sul tema dell’acqua. Al consigliere Tutolo che aveva accusato la Basilicata di rubare acqua alla Puglia, ha replicato Alessandro Galella - facebook.com facebook CONSIGLIO GENERALE DELLA FISASCAT CISL BASILICATA A POTENZA: REPORT E FOTO x.com