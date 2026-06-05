la spesa didattica i compiti di matematica si fanno al supermercato

Durante un’uscita didattica, gli studenti di quinta elementare hanno svolto i compiti di matematica al supermercato. I bambini hanno calcolato il totale di alcuni prodotti, confrontato prezzi e fatto operazioni di somma e sottrazione tra scaffali. L’attività si è svolta all’interno di un grande negozio, con i ragazzi impegnati a risolvere problemi pratici direttamente tra gli scaffali.

I compiti di matematica? "Li facciamo al supermercato!". Nell’uscita didattica la classe Quinta della primaria di La Tina si è trasferita fra gli scaffali di frutta e verdura, pane, dolci o macelleria: c’è chi controlla con attenzione la data di scadenza dei prodotti, chi confronta i prezzi al chilo e chi, conti alla mano, verifica di non superare il budget a disposizione. Accade a Città di Castello e non si tratta di adulti impegnati a far quadrare la gestione della spesa familiare, ma degli alunni della classe quinta A della scuola di La Tina, (direzione didattica II circolo "Pieve delle Rose"), protagonisti del " Progetto Supermercato ". L’iniziativa trasforma una semplice uscita didattica in un’importante occasione di crescita, durante la quale conoscenze e competenze acquisite in classe trovano applicazione nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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pov: sto facendo i compiti di matematica

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