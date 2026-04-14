Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato genitori denunciati

Una neonata di sei mesi è stata trovata in auto sotto il sole a Siniscola mentre i genitori erano all’interno di un supermercato. I passanti hanno allertato le autorità e la bambina è stata soccorsa sul posto. La polizia ha denunciato i genitori per aver lasciato la neonata senza cure in auto. La bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Lasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola. I genitori della bimba di sei mesi sono stati denunciati per abbandono di minore. La piccola è rimasta in auto nelle ore più calde della giornata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. La situazione ha richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. La piccola è stata estratta dal veicolo accaldata ma cosciente. Sta bene e non ha riportato conseguenze. Bimba abbandonata in auto Una neonata di pochi mesi è stata lasciata in auto fuori da un supermercato di Siniscola. La coppia aveva lasciato la piccola sul seggiolino, con il finestrino leggermente abbassato, per poter fare la spesa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciati Figlia di 6 mesi lasciata in auto per fare la spesa: turisti denunciati a NuoroHanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre... Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a SiniscolaA Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore. Fanno la spesa ma lasciano la figlia di 6 mesi in auto, denunciati Nel Nuorese: https://qds.it/nuoro-fanno-spesa-lasciano-figlia-6-mesi-auto-denunciati/ - facebook.com facebook Siniscola, lasciano la figlia di sei mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa x.com