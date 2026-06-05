Nella cittadina balneare, alcuni residenti segnalano un aumento di comportamenti aggressivi e vandalismi nelle strade. Le forze dell’ordine hanno registrato diversi episodi di danneggiamenti e minacce nelle ultime settimane. Il sindaco ha dichiarato che si rende necessaria un’azione repressiva immediata per contrastare questa escalation. La situazione ha portato a un incremento della presenza delle forze di polizia sul territorio.

Sindaco Valerio Vesprini, cosa sta succedendo nella sua splendida cittadina, famosa per il mare, le spiagge, i locali, ma anche per la serenità e quella dimensione di provincia che ne fa da decenni un’oasi felice? "Purtroppo succede che da alcuni anni, ultimamente in modo più allarmante, siamo invasi, soprattutto nella stagione calda, da orde di barbari, se volete chiamateli maranza, che arrivano soprattutto dai paesi vicini e che hanno il completo disprezzo delle regole, dei beni pubblici, dei turisti, degli esercenti, delle forze dell’ordine. Cambiano le generazioni, ma ormai questa situazione è diventata cronica e comporta un grandissimo sforzo organizzativo: aumento del personale della polizia municipale, sempre più concentrata a contenere certi episodi, incremento della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sindrome dell’assedio: "Serve un’azione repressiva"

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