Da PCOS a PMOS | la Sindrome dell’Ovaio Policistico cambia nome e diventa Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica Il nuovo approccio sistemico spiegato

La Sindrome dell’Ovaio Policistico è stata tradizionalmente considerata un disturbo legato alle ovaie e alla fertilità. Recentemente, il suo nome è stato aggiornato in Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica, riflettendo una visione più ampia del problema. Le nuove ricerche indicano che questa condizione coinvolge non solo gli aspetti ormonali e riproduttivi, ma anche il metabolismo, la salute cardiovascolare e il benessere mentale. Questa evoluzione nel quadro clinico ha portato a un approccio più sistemico nella diagnosi e nella gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per anni è stata chiamata «Sindrome dell’Ovaio Policistico», PCOS. Un nome entrato nel linguaggio comune, usato nelle diagnosi, nelle visite ginecologiche e nelle ricerche online di milioni di donne. Sempre più esperti sostengono però che quella definizione racconti solo una parte della storia. E forse nemmeno la più importante. Proprio per questo, la comunità scientifica internazionale ha apportato un cambiamento significativo: la sostituzione del termine PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) con PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, cioè Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica. Non si tratta soltanto di un aggiornamento terminologico, ma di è un cambiamento molto più profondo nel modo in cui la medicina interpreta una delle condizioni endocrine più diffuse tra le donne in età riproduttiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da PCOS a PMOS: la Sindrome dell’Ovaio Policistico cambia nome e diventa Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica. Il nuovo approccio sistemico, spiegato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lovaio policistico ora si chiama sindrome metabolica ovarica poliendocrina Sullo stesso argomento Addio PCOS: nasce la PMOS, il nuovo nome per la sindrome metabolica? Domande chiave Perché il vecchio nome ha causato diagnosi errate per decenni? Cosa sono realmente le presunte cisti identificate nelle ecografie?... La sindrome dell’ovaio policistico cambia nome, The Lancet: “Non descrive la complessità del disturbo”Un'iniziativa globale avviata anni fa ha affermato la necessità di cambiare il nome della sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) con una nuova... La sindrome dell'ovaio policistico cambia nome: addio PCOS, benvenuta PMOS x.com La PCOS è stata rinominata PMOS. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui ci sarà abbastanza comprensione su come funziona la nostra malattia da poter ottenere un cambiamento di nome del genere reddit Da PCOS a PMOS: la Sindrome dell’Ovaio Policistico cambia nome e diventa Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica. Il nuovo approccio sistemico, spiegatoPer anni è stata chiamata Sindrome dell’Ovaio Policistico, PCOS. Un nome entrato nel linguaggio comune, usato nelle diagnosi, nelle visite ginecologiche e nelle ricerche online di milioni di donne. vanityfair.it Da Pcos a Pmos, ovaio policistico cambia nome: riconoscimento scientifico senza precedentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Da Pcos a Pmos, ovaio policistico cambia nome: riconoscimento scientifico senza precedenti ... tg24.sky.it