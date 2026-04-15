In occasione del centesimo terzo anniversario della fondazione dell’Aeronautica, il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso presso la sede del Quirinale. Durante l’intervento, ha evidenziato come l’Europa si trovi sotto assedio e abbia bisogno di difendere i propri valori. Nessun altro dettaglio è stato fornito sul contenuto specifico del discorso o sulle misure da adottare.

In occasione del centesimo terzo anniversario della fondazione dell’Aeronautica, il Presidente della, Mattarella, ha rivolto un monito ai rappresentanti dell’istituzione presso la sede del Quirinale. Il Capo dello Stato ha descritto una realtà globale segnata da tensioni che colpiscono direttamente l’Europa e la zona del Mediterraneo, evidenziando come le stabilità precedentemente consolidate siano oggi sotto pressione a causa di violazioni della sovranità e delle norme internazionali, comprese quelle di carattere umanitario. L’erosione delle regole internazionali e i riflessi sulla sicurezza europea. Le dichiarazioni rilasciate da Mattarella mettono in luce un cambiamento strutturale degli equilibri globali, dove gli atti di aggressione stanno scardinando le basi della convivenza tra i popoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: l’Europa è sotto assedio, serve difesa dei valori

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