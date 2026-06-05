La sfida di Boeri a Monza Riaprire l’Arengario | piano pronto a settembre

Il progetto di riqualificazione dell’Arengario a Monza, con l’installazione di un ascensore, è in fase avanzata. Dopo diversi anni di studi e passaggi tecnici, il piano è pronto per essere presentato a settembre. La proposta prevede l’inserimento di un ascensore all’interno dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità. La fase finale del progetto si avvicina, dopo un lungo percorso di valutazioni e confronti tecnici.

Dopo anni di studi, confronti e passaggi tecnici, il progetto per dotare l’Arengario dell’ascensore firmato Boeri entra nella fase decisiva. A brevissimo è previsto l’incontro con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per avere il via libera agli ultimi dettagli. Poi sarà la volta del progetto esecutivo, atteso entro settembre, e dell’apertura della gara d’appalto. Se i tempi verranno rispettati, l’assegnazione dei lavori e l’avvio del cantiere potrebbero arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. "Più probabile l’inizio del 2027", spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Monza Marco Lamperti. Sulla durata dei lavori, invece, ogni previsione è prematura: tutto dipenderà dal programma allegato al progetto esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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